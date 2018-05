Cafom : le chiffre d'affaires du premier semestre en hausse

15/05/2018 | 18:37

Cafom annonce ce mardi, hors cotation, une accélération de sa croissance au deuxième trimestre, avec un chiffre d'affaires qui a progressé de 8,5% à 103 millions d'euros. Cette hausse porte à +7,2% la performance des six premiers mois de l'exercice, à 216 millions.



Sur le premier semestre, le chiffre d'affaires du distributeur spécialisé dans l'aménagement de la maison a augmenté de 5,7% dans la distribution en Outre-Mer (107 millions d'euros), portée par les performances des magasins de la Réunion, de Nouvelle-Calédonie et de Guyane.



Le chiffre d'affaires semestriel a par ailleurs progressé de 5,9% dans le pôle Habitat (61 millions d'euros), et de 12,1% dans l'e-commerce (49 millions d'euros).





