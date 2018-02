Cafom : vers une introduction en Bourse de Vente-unique.com

26/02/2018 | 08:01

Cafom annonce que Vente-unique.com, son site de vente en ligne de mobilier en Europe, a fait enregistrer son document de base par l'AMF, première étape de son projet d'introduction en Bourse sur le marché d'Euronext Growth à Paris.



Aujourd'hui, Vente-unique.com couvre 10 pays en Europe et a livré plus d'un million de clients. Il compte 73 collaborateurs, dont 62% de cadres, et dispose d'une plateforme logistique de 27.000 m², avec une capacité d'extension de 24.000 m² pour accompagner la croissance.



Sur son dernier exercice, clos le 30 septembre 2017, il a réalisé un chiffre d'affaires de 76,8 millions d'euros, en croissance 100% organique de 13% sur un an. Son Ebitda s'est établi à 7,1 millions sur l'exercice, soit 9,2% du chiffre d'affaires.



