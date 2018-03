Calida augmentation sa participation dans Lafuma

Zurich (awp) - Le fabricant textile lucernois Calida a une nouvelle fois augmenté sa participation dans le français Lafuma, dont il détient désormais 79,15%, a annoncé vendredi le groupe de Sursee. Ce dernier a racheté les 7,6% du capital et des droits de vote que Jean-Pierre Millet, actionnaire de référence, détenait dans le spécialiste hexagonal des vêtements et équipements de plein air.

Les détails financiers de la transaction n'ont pas été révélés. M. Millet continuera de siéger au conseil d'administration de Lafuma, selon un communiqué.

Calida détenait précédemment 71,55% de Lafuma, après avoir racheté en 2016 les parts des actionnaires Comir et Soparcif pour 14,4 mio CHF au total.

Lafuma, spécialisée dans l'habillement sportif, a généré en 2017 un bénéfice net de 5,4 mio EUR, après une perte de 1,2 mio un an plus tôt. L'entreprise d'Annecy détient les marques Lafuma, Oxbow, Eider et Millet Mountain. Calida est entré dans son actionnariat en 2013.

