Calyxt : annonce le lancement d’une offre secondaire d’actions

Regulatory News:

Cellectis S.A. (Euronext Growth : ALCLS ; Nasdaq : CLLS) et Calyxt, Inc. (NASDAQ : CLXT) annoncent que Calyxt a initié une offre au public secondaire aux États-Unis portant sur 3.050.000 actions ordinaires nouvelles de Calyxt en vertu d’un document d’enregistrement en anglais dit “Form S-1” (S-1) auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Dans le cadre de cette offre, Calyxt entend accorder aux banques en charge du placement une option de surallocation pour une durée de 30 jours portant sur un maximum de 457.500 actions ordinaires supplémentaires.

Calyxt développe des produits alimentaires plus sains au bénéfice des consommateurs et des agriculteurs. Cellectis détient environ 79,1% des actions ordinaires de Calyxt en circulation.

Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC et Jefferies agissent comme teneurs de livres pour les besoins de cette offre, Wells Fargo Securities comme chef de file et BMO Capital Markets comme co-chef de file.

Cette offre ne sera faite que sur le fondement d'un prospectus (inclus dans le document d’enregistrement en anglais susvisé dit “Form S-1”). Une copie du prospectus préliminaire peut être obtenue auprès de : Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au +1 (800) 831-9146 ; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, ou par téléphone au +1 (866) 471-2526, ou par fax au +1 (212) 902-9316, ou par email à prospectus-ny@ny.email.gs.com ; or Jefferies LLC, Attention : Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, ou par téléphone au +1 (877) 547-6340, ou par email à Prospectus_Department@Jefferies.com.

Un document d'enregistrement relatif à ces titres a été déposé auprès de la SEC, mais il n'est pas encore entré en vigueur. Le document d’enregistrement peut être obtenu sur le site internet de la SEC www.sec.gov ou sur www.cellectis.com/calyxt.s1.may.15.2018.pdf. Les titres concernés ne peuvent être vendus et les offres d'achat ne peuvent être acceptées avant que le document d'enregistrement ne prenne effet. Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, pas plus que les titres concernés ne seront vendus dans un quelconque pays ou territoire dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou autre qualification requise en application de la réglementation boursière de ce pays ou territoire. En particulier, il n’y a pas eu et il n’est pas envisagé d’offre au public d’actions en France. Aucun prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers n’a été déposé ou ne sera déposé en France dans le cadre de cette offre.

Ce communiqué de presse contient des informations privilégiées au sens de l'article 7, paragraphe 1, du règlement européen sur les abus de marché (MAR).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180515006748/fr/