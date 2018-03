COMPAGNIE DU CAMBODGE : résultats 2017

COMPAGNIE DU CAMBODGE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats de l'exercice 2017 Le 22 mars 2018

Résultat net : 833 millions d'euros contre 184 millions d'euros en 2016, intégrant une plus-value de 753 millions d'euros sur la cession de Havas.



Résultat net part du Groupe : 602 millions d'euros contre 54 millions d'euros en 2016.



Proposition de dividende : 180 euros par action, contre 48 euros en 2016.

Résultats de l'exercice 2017

Le Conseil de surveillance de Compagnie du Cambodge, réuni le 22 mars 2018, a examiné les comptes de l'exercice 2017 arrêtés par le Directoire.

Le chiffre d'affaires consolidé de Compagnie du Cambodge de l'exercice 2017 s'établit à 53 millions d'euros contre 54 millions d'euros en 2016, en baisse de 1 %, à périmètre et taux de change constants.

Il est essentiellement réalisé par sa filiale Sitarail, qui exploite la ligne de chemin de fer reliant la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, et dont l'activité a été pénalisée en 2017 par la baisse des trafics d'hydrocarbures et de farine ainsi que la diminution du transport voyageurs. Le quatrième trimestre 2017 a néanmoins connu un retour à un meilleur niveau d'activité.

Le résultat opérationnel s'établit à - 4 millions d'euros, contre -1 million d'euros en 2016, en raison notamment d'un recul du résultat de Sitarail.

Le résultat financier 2017 ressort à 10 millions d'euros, contre 7 millions d'euros en 2016. Il intègre notamment 5 millions d'euros de dividendes reçus et 5 millions d'euros de produits d'intérêt.

La part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles s'établit à 2 millions d'euros, contre - 3 millions d'euros en 2016, grâce à l'amélioration des résultats d'IER et malgré les dépenses de développement chez BluePointLondon.

Le résultat net des activités abandonnées, à 809 millions d'euros comprend principalement 753 millions d'euros de plus-value réalisée sur la cession à Vivendi de la participation dans Havas.

Après une reprise de provision pour impôt de 12 millions d'euros, le résultat net consolidé ressort à 833 millions d'euros, contre 184 millions d'euros en 2016, dont 602 millions d'euros de part du Groupe contre 54 millions d'euros en 2016.

Les capitaux propres part du Groupe au 31 décembre 2017 s'établissent à 3 992 millions d'euros, en augmentation de 1 129 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2016, compte tenu du résultat de l'exercice et de la mise à la juste valeur des titres en raison de la hausse des valeurs boursières.

Cession à Vivendi de la participation du Groupe Bolloré dans Havas pour 2 317 millions d'euros

Le Groupe Bolloré a cédé le 3 juillet 2017 sa participation de 59,2 % dans Havas au prix de 9,25 euros par action, soit 2 317 millions d'euros. En tenant compte du dividende de 0,18 euro en juin 2017, la cession représente une valeur de 2 362 millions d'euros.

Dans ce cadre, les cessions de la participation de 12,87% de Compagnie du Cambodge dans Havas et de celle de 25,57 % détenue par sa filiale Financière de Sainte Marine s'élèvent respectivement à 504 millions d'euros et

1 001 millions d'euros et se traduisent, pour Compagnie du Cambodge, par une plus-value consolidée de

753 millions d'euros1 dans les comptes 2017.

Proposition de dividende : 180 euros par action

Le Directoire proposera à l'Assemblée générale de verser un dividende de 180 euros par action représentant un montant de 101 millions d'euros au titre de l'exercice 2017, contre 48 euros par action en 2016.

Chiffres consolidés de Compagnie du Cambodge (en millions d'euros) 2017 2016 * Chiffre d'affaires 53 54 Résultat opérationnel (4) (1) dont part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence opérationnelles 0 0 Résultat financier 10 7 Part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles 2 (3) Résultat des activités abandonnées 809 183 Impôts 16 (2) Résultat net 833 184 dont part du Groupe 602 54

Retraité des activités abandonnées conformément à IFRS 5 (Havas).

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés 2017 ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion.

