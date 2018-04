Capelli : vise plus de 400 ME d'opérations en 6 mois

10/04/2018 | 17:49

Le Groupe devrait acheter pour plus de 400 ME d'opérations immobilières entre le 1er avril 2018 et le 30 septembre 2018, ce qui constituerait un nouveau record historique pour le Groupe.



Le développement foncier du Groupe est particulièrement soutenu sur la région Ile-de-France où Capelli mène de nombreux projets immobiliers.



La montée en puissance des autres agences est également extrêmement rapide et accélère la croissance du Groupe.



L'exercice 2018/2019 s'annonce déjà très prometteur confirmant l'objectif du Groupe d'atteindre rapidement les 300 ME de chiffre d'affaires.



Le groupe comptait au 1er janvier 2018, 67 programmes immobiliers en cours de montage (permis de construire à déposer ou en cours d'instruction) représentant 3 900 logements soit un chiffre d'affaires cumulé de plus de 1 milliard d'euros.



