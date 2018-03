CAPGEMINI : contrat de plusieurs millions d'euros avec la Commission européenne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Capgemini a annoncé la signature d’un contrat entre sa filiale Capgemini Consulting et la Commission européenne pour un montant de plusieurs millions d’euros et une durée de trois ans. Dans le cadre de ce contrat, le groupe français continuera à développer le Portail européen de données et fournira les études et services de conseil associés. Capgemini Consulting assurera la direction de la mission pendant trois ans, ainsi que la coordination de nombreux partenaires et sous-traitants, y compris sa filiale Sogeti dédiée aux services de technologie et d'ingénierie.