CAPGEMINI : en tête du CAC 40, vers un relèvement des objectifs 2018 ?

Capgemini (+5,2% à 112,30 euros) a pris la tête du CAC 40, le début d’année plus dynamique que prévu ouvrant la voie à un relèvement des objectifs 2018. Au premier trimestre, le groupe de conseil et de services informatiques a réalisé au premier trimestre 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 3,153 milliards d’euros, en croissance de 1,2%. Il a progressé de 7,2% à taux de change constants et de 6,1% en organique. Les analystes anticipaient en moyenne une progression de 4,3% en données comparables.La région Amérique du Nord (31% du chiffre d'affaires du groupe) a soutenu la croissance. Elle a enregistré une progression de ses revenus de 14,8% à taux de change constants, principalement alimentée par les secteurs des Biens de consommation et de l'Industrie ainsi que par les Services financiers. L'Europe (28% des revenus) a aussi été dynamique, enregistrant une croissance de 8,3% à taux de change constants.Sans surprise, Capgemini a confirmé ses objectifs 2018. il vise une accélération de sa croissance avec une progression du chiffre d'affaires à taux de change constants comprise entre 6% et 7%, une amélioration de sa profitabilité avec une marge opérationnelle comprise entre 12% et 12,2% et un free cash-flow organique supérieur à 1 milliard d'euros.Le management a admis être en avance sur ses objectifs au premier trimestre lors de la conférence téléphonique avec les analystes qui a suivi cette publication, révèle Oddo BHF. Mais si, "par principe", Capgemini n'ajuste pas ses guidances aussi tôt dans l'année, l'analyste juge probable qu'il le fasse lors des résultats du premier semestre en juillet prochain si le deuxième trimestre se révèle également bon. Barclays juge aussi que le groupe français pourrait dépasser ses objectifs cette année.