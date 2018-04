Capgemini : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Capgemini remporte un contrat de 79 millions de dollars d'une durée de quatre ans avec le Department of Information Resources (DIR) du Texas. L'objectif du DIR est d'élargir l'adoption des technologies émergentes aux organismes publics et administrations locales et municipales ainsi qu'aux établissements d'enseignement supérieur de l'Etat. Depuis 2012, Capgemini travaille avec le DIR en tant que " Multi-sourcing Services Integrator " (MSI) afin de standardiser ses processus d'infrastructure, ses opérations IT et la gestion des prestataires de services de son programme " Data Center Services ".Dans le cadre de ce nouveau contrat, et afin de permettre aux utilisateurs du DIR de mieux servir les Texans, Capgemini mettra en place des solutions informatiques qui visent à améliorer le modèle MSI et répondent aux exigences croissantes en matière de technologie.