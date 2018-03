Capgemini : contrat avec la Commission européenne

14/03/2018 | 08:49

Capgemini annonce la signature d'un contrat de plusieurs millions d'euros et d'une durée de trois ans avec la Commission européenne, pour continuer à développer le Portail européen de données et fournir les études et services de conseil associés.



Capgemini Consulting, sa marque de conseil en stratégie et transformation, assurera la direction de la mission, ainsi que la coordination de nombreux partenaires et sous-traitants, y compris la filiale Sogeti dédiée aux services de technologie et d'ingénierie.



Outre les améliorations qui seront apportées au Portail européen de données, ce contrat permettra de mesurer la maturité de l'Open Data en Europe et contribuera à évaluer le marché de l'économie des données à la lumière des développements actuels et à venir.



