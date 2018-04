Capgemini : les plus hauts de 17 ans se rapprochent

L’entreprise de conseil et de services du numérique a dépassé le consensus de place en annonçant un chiffre d’affaires en hausse de 7,2% à taux de change constants, à 3,153 milliards d’euros. Une aubaine pour Capgemini et ses actionnaires, puisque le titre gagne 5,1% à 112,2 EUR en fin de matinée. "Ça a pris un moment avant que Cap ne soit capable d'atteindre sa prévision de croissance organique de moyen terme, 5 à 7%, mais le premier trimestre a constitué un excellent départ pour l'année 2018", se réjouit Gerardus Vos, de la banque britannique Barclays, dans un commentaire paru ce matin.



Thank you, Donald Trump !

Tous les feux sont au vert

Le marché nord-américain, qui représente 31% du chiffre d’affaires de l’entreprise, enregistre la plus forte progression grâce aux changements fiscaux opérés par Donald Trump, notamment la baisse des taux d’imposition des sociétés, reconnaît le PDG Paul Hermelin, en route pour son nouveau mandat Le segment « Digital et Cloud » pèse de plus en plus dans la balance - il représente désormais 40% du chiffre d’affaires - surtout depuis le rachat de l’américain LiquidHub, spécialisé dans l’expérience client en ligne pour les professionnels. Capgemini fait ainsi lentement mais sûrement évoluer son portefeuille d’activités vers le secteur très porteur du digital.Dans son communiqué de presse, l’entreprise de conseil en informatique réaffirme son ambition : entre 6 et 7 % de croissance interne et un free cash-flow organique dépassant le milliard d’euros en 2018. Paul Hermelin se dit également « à l’affût de petites et moyennes acquisitions pour compléter son portefeuille d’offres ». La publication ne modifiera pas l'avis du cabinet Invest Securities, qui reste à neutre à cause de doutes sur le positionnement de la firme en Amérique du Nord, mais qui augmente son objectif de cours de 96 à 99 EUR. Les analystes d’Oddo BHF, quant à eux, sont plus confiants et conseillent à leurs clients d'acheter le titre en visant 128 EUR au lieu de 122 auparavant.