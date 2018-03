Capgemini : maintien de Paul Hermelin proposé par le conseil

15/03/2018 | 07:45

Capgemini annonce que son conseil d'administration a décidé de proposer le renouvellement du mandat d'administrateur de Paul Hermelin pour quatre ans et a exprimé l'intention de le confirmer comme président du conseil et directeur général après l'assemblée générale.



Paul Hermelin avait indiqué en mai 2017 souhaiter continuer à exercer les fonctions de PDG pour une durée correspondant environ à un demi mandat, et qu'il renoncerait alors à la fonction de directeur général tout en continuant à assurer la présidence.



Le conseil d'administration propose également la nomination de Frédéric Oudéa en qualité de membre pour quatre ans. La composition du conseil passerait de 16 à 13 administrateurs, dont 80% d'indépendants et 45% de femmes, avec une moyenne d'âge rajeunie à 59 ans.



