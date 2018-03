Carbios : Invest Securities ajuste son objectif de cours

13/03/2018 | 11:58

Invest Securities confirme sa recommandation 'achat' et relève légèrement son objectif de cours de 14,9 à 15,2 euros sur Carbios, suite à l'ajustement des paramètres de sa valorisation DCF pour la société de bio-plasturgie.



Le bureau d'études souligne que Carbios a annoncé la veille un nouveau procédé, développé avec ses partenaires académiques (INRA/TWB/LISBP), permettant la dépolymérisation des fibres de déchets textiles 100% PET.



'Ce polyester est aujourd'hui la fibre la plus largement produite à l'échelle mondiale et ouvre à Carbios un marché de 43mt/an', souligne l'analyste, qui se dit conforté dans ses prévisions d'une forte génération de cash sur le PET à partir de 2021/22.



