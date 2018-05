Cargotec Oyj : Hiab renouvelle son portefeuille de grues de manutention de la gamme légère

CARGOTEC CORPORATION, COMMUNIQUÉ DE PRESSE, 15 MAI 2018 À 13.30 EEST

Hiab, filiale de Cargotec, lance ses nouvelles grues de manutention de la gamme légère d'une capacité comprise entre 4 et 11 t/m. Cette nouvelle offre HIAB associe robustesse et fiabilité à une grande facilité d'utilisation. Quatre options proposées pour les commandes manuelles et à dictance permettent au client de choisir entre les solutions qui répondent spécifiquement au niveau de précision nécessaire lors de l'utilisation d'une grue.

« Lorsque nous avons commencé à développer cette série de grues HIAB, nous voulions nous assurer que le nouveau matériel faciliterait le travail des opérateurs, le rendrait sûr et augmenterait l'efficacité, car nous avons appris qu'il s'agissait des priorités de nos clients lors du choix d'une grue de manutention. Le système SPACE X-4 installé sur les grues de la de gamme moyenne permet à l'opérateur de manipuler la grue avec la plus grande facilité et à des vitesses de cycles de charge maximum », déclare Jan Vink, directeur de la gamme légère chez Hiab.

Les grues HIAB de la gamme légère étant en acier à haute résistance, elles sont à la fois légères et capables de soulever des charges lourdes. De plus, un écran externe offre un meilleur aperçu de l'activité et de l'état de l'entretien. Selon le système de commande que vous choisissez, une gamme de fonctionnalités permet d'améliorer la capacité, la longévité, la flexibilité, ainsi que la sécurité. Parmi ces fonctionnalités, citons le système de repliement et déploiement semi-automatique, le système de stabilisation des charges et les systèmes de commande à distance.

« Pour éviter les temps d'arrêt inutiles lors des activités de nos clients finaux, les grues de la gamme légère de HIAB sont conçues de manière à faciliter la maintenance quotidienne. Les pièces et éléments essentiels nécessitant une attention régulière sont facilement accessibles. Un parfait exemple est le réservoir d'huile intégré dans la base de la grue, qui peut être installé sans qu'il soit nécessaire de réorganiser les composants du camion. Il est également plus facile et plus rapide à atteindre. En outre, ces nouveaux modèles peuvent être configurés avec différentes options afin de permettre un montage facile sur le châssis du camion. Toute l'installation a été conçue de manière à ce que son poids total soit le plus faible possible », poursuit M. Vink.

Les grues de la gamme légère sont fournies avec une garantie de deux ans , ainsi qu'une garantie de cinq ans pour la structure en acier, comme pour les autres grues de la gamme HIAB. « La fiabilité des performances et la productivité sont garanties dans l'ensemble de notre réseau de service », affirme M. Vink.

« Chez Hiab, nous définissons les normes pour le secteur des grues de chargement. Nous voulons être la première marque de grues de chargement et le partenaire préféré de nos clients, en offrant les meilleures solutions du marché. Au cours des deux dernières années, nous avons renouvelé avec succès nos grues de milieu de gamme et désormais nos modèles de la gamme légère. Les retours positifs de nos clients attestent que nous sommes sur la bonne voie en terme de développement », conclut Joakim Andersson, vice-président des Grues de chargement chez Hiab.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Joakim Andersson, Vice-président directeur, Grues de chargement, Hiab, tél. : +46 706 126 124, joakim.andersson@hiab.com

Jan Vink, Directeur, Grues de chargement de milieu de gamme, Hiab, tél. +31 651 841 565, jan.a.vink@hiab.com

Hanna-Kaisa Talvensaari, Responsable Communications, Hiab, tél. +358 40 758 1572, hanna-kaisa.talvensaari@hiab.com

Hiab est le numéro un mondial pour la fourniture d'équipements de manutention de charges sur route, de services intelligents et de solutions connectées numériquement. En tant que pionnier du secteur, Hiab et ses 3 300 employés répartis dans le monde entier se concentrent sur notre engagement à augmenter l'efficacité dans les entreprises de nos clients et à forger l'avenir d'une manutention intelligente.

L'offre de Hiab englobe le meilleur matériel de manutention de charges de sa catégorie, notamment les grues de chargement HIAB, les grues forestières et de recyclage LOGLIFT et JONSERED, les chariots élévateurs embarqués MOFFETT, les appareils à bras MULTILIFT et les hayons élévateurs sous les marques ZEPRO, DEL et WALTCO. Le service ProCareTM de Hiab, le système de commande de grue HiVisionTM récompensé et la plateforme HiConnectTM témoignent de notre volonté constante de fournir des services intelligents et des solutions connectées qui confèrent davantage de valeur à nos clients. www.hiab.com ou www.hiab.fr

Hiab fait partie de Cargotec Corporation. Cargotec (Nasdaq Helsinki : CGCBV) a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros et emploie plus de 11 000 personnes. www.cargotec.com





