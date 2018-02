CARMAT : obtient l'autorisation de réaliser des implantations au Danemark

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carmat a obtenu l'autorisation d'effectuer, dans le respect du protocole de l'étude Pivot approuvé par l'ANSM, les implantations de son cœur artificiel total chez l'homme au Centre de Cardiologie de l'hôpital Rigshospitalet à Copenhague au Danemark. Le Centre de Cardiologie de l'hôpital Rigshospitalet est internationalement reconnu dans le domaine du diagnostic et du traitement de l'ensemble des maladies cardiaques, a indiqué le fabricant de cœur artificiel total.L'étude sera menée par le professeur Finn Gustafsson, cardiologue spécialisé dans l'insuffisance cardiaque et la transplantation, dont les travaux de recherche portent sur l'utilisation de l'hémodynamique invasive chez les patients.Le Dr. Finn Gustafsson, professeur en insuffisance cardiaque avancée et transplantation au Centre de Cardiologie et principal investigateur de l'étude, déclare : " L'insuffisance cardiaque avancée et l'assistance circulatoire mécanique étant mon principal domaine d'expertise, je suis très heureux d'évaluer le cœur artificiel de Carmat dans le traitement des patients souffrant d'insuffisance cardiaque terminale. Grâce à son système d'autorégulation et son hémocompatibilité, ce dispositif a le potentiel d'offrir une véritable alternative à la transplantation cardiaque. "Stéphane Piat, directeur général de Carmat, ajoute : " Peu après Astana et Prague, je suis ravi que le Centre de Cardiologie de Copenhague devienne le troisième centre international à participer à notre étude Pivot. Compte tenu de l'expérience et l'enthousiasme de leurs équipes, nous sommes confiants quant à l'initiation rapide du recrutement des patients"."Nous continuons à poursuivre notre stratégie d'élargissement du réseau de centres hautement spécialisés et particulièrement reconnus pour leur savoir-faire dans les études LVAD 'Dispositif d'assistance ventriculaire gauche)et nous prévoyons d'inclure trois centres supplémentaires dans les prochains mois. Cette stratégie devrait nous permettre de maintenir le rythme de recrutement des patients conformément à notre objectif de finaliser l'étude PIVOT d'ici la fin de l'année ", a poursuivi le dirigeant.