Carmat : obtention d'un autorisation au Danemark

20/02/2018 | 18:41

Excellente nouvelle pour Carmat, qui a rapporté ce mardi après Bourse avoir obtenu l'autorisation d'effectuer, dans le respect du protocole de l'étude PIVOT approuvé par l'ANSM, les implantations de son coeur artificiel total chez l'homme au Centre de Cardiologie de l'hôpital Rigshospitalet à Copenhague (Danemark).



'Le Centre de Cardiologie de l'hôpital Rigshospitalet est internationalement reconnu dans le domaine du diagnostic et du traitement de l'ensemble des maladies cardiaques', a souligné le concepteur du coeur artificiel, rappelant au surplus que 'le centre a développé une solide expertise dans le traitement de l'insuffisance cardiaque avancée et a participé à des études cliniques de première ligne sur des thérapies et des dispositifs médicaux innovants dans ce domaine'.



L'étude sera menée par le professeur Finn Gustafsson, cardiologue spécialisé dans l'insuffisance cardiaque et la transplantation, dont les travaux de recherche portent sur l'utilisation de l'hémodynamique invasive chez les patients.





