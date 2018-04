Carmat : Invest Securities réduit sa cible

13/04/2018 | 10:29

Dans une note diffusée ce vendredi matin, Invest Securities a abaissé son objectif de cours sur Carmat de 31 à 27 euros, tout en réitérant son opinion 'neutre'.



'Ces derniers mois, la dynamique s'est accélérée. Du point de vue clinique, le recrutement en France a repris et le groupe a ouvert 3 centres reconnus à l'étranger, portant le nombre d'implantations dans l'essai pivot à 6', relate le broker, qui évoque également l'ouverture d'un nouvel outile de production à Bois-d'Arcy (Yvelines) et l'augmentation de capital de 53 millions d'euros.



Pour autant, 'le chemin restant à parcourir est encore long et une nouvelle opération dilutive devrait être envisagée à horizon 2019', estime Invest Securities, qui fait aussi état d'une visibilité limitée à court terme sur le recrutement ainsi que sur l'issue de l'étude pivot.





