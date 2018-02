CARMILA : & MICROMANIA-ZING CRÉENT L'ÉVÉNEMENT POUR LA SORTIE DU JEU DRAGON BALL FIGHTERZ

Pour les férus de jeux vidéo ou fans de la saga Dragon Ball, le 26 janvier dernier marquait le grand retour de Goku, Gohan, Trunks ou encore Freezer grâce à la sortie de Dragon Ball FighterZ, édité par BANDAI NAMCO Entertainment. Afin de célébrer l'événement, 20 centres commerciaux Carmila vont permettre aux plus petits et aux plus grands de retrouver l'univers emblématique de cette série animée dès le 10 février et jusqu'au 10 mars 2018.

Une expérience familiale

Ainsi, amateurs et curieux testeront gratuitement le jeu vidéo Dragon Ball FighterZ dans un espace spécialement conçu pour l'occasion : canapés et consoles de jeu leurs permettront de découvrir ou redécouvrir l'univers de Dragon Ball. Sera également installée une zone jouets pour réunir toute la famille et permettre aux enfants de s'amuser avec les figurines Dragon Ball Mini-Battle de Bandai. Par ailleurs, les clients pourront s'inscrire à un tirage au sort, via une tablette installée sur le stand, pour tenter de remporter la dernière console XBox One X et le jeu Dragon Ball FighterZ. Les plus joueurs participeront au tournoi « kick the king » sur le stand l'après-midi et au concours de punchline sur le Twitter de Micromania-Zing !

Pour l'occasion, les clients des 20 centres commerciaux Carmila concernés profiteront d'une offre spéciale dans le magasin Micromania-Zing.

'Il est important pour nous de pouvoir travailler en étroite collaboration avec les enseignes et de déployer, autour de leurs actualités et de leurs produits, des événements et services qui enrichissent l'attractivité de nos centres, tant pour nos visiteurs, nos partenaires ou les enseignes.' Indique Anne-Laure Joumas, Directrice Client Digital et Innovation chez Carmila.

'Grâce à ce partenariat, nous nous réjouissons de pouvoir faire découvrir Dragon Ball FighterZ aux visiteurs afin qu'ils puissent s'amuser en famille ou entre amis grâce à ce jeu de combat qui est à la fois simple à prendre en main et amusant pour les petits et les grands', précise Adrien Guerra, Directeur Marketing-Communication, France Benelux BANDAI NAMCO Entertainment.

communiqué de presse