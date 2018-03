CARMILA : place une obligation de 350 millions pour financer sa croissance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carmila, la foncière spécialisée dans la valorisation des centres commerciaux attenants à des magasins Carrefour en France, Espagne et Italie, a émis avec succès un nouvel emprunt obligataire de 350 millions d'euros à 10 ans, avec un coupon de 2,125%. Il vise à financer sa croissance et notamment les 7 livraisons d'extensions de ses centres commerciaux prévues en 2018. L'émission a été sursouscrite 2,2 fois et placée auprès de grands investisseurs long-terme.Cette ligne de financement permet d'allonger la maturité moyenne de la dette de Carmila de 5,4 ans à 6 ans. Le ratio Loan-to-Value (LTV), incluant cette nouvelle ligne obligataire, s'établit à 32,5%.