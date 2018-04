Carmila : +14,1% de revenus locatifs au 1er trimestre

20/04/2018 | 07:57

Carmila publie des revenus locatifs pour les trois premiers mois de l'année 2018 de 82,1 millions d'euros, en hausse de 14,1%, et confirme sa confiance dans sa capacité à atteindre son objectif de résultat récurrent 2018 en croissance de plus de 10%.



L'évolution des revenus locatifs a été portée par la livraison l'année dernière de neuf extensions, qui ont contribué aux revenus locatifs bruts à hauteur de cinq millions d'euros en 2017 contre une base annuelle de 15 millions.



'L'évolution des revenus locatifs à périmètre constant reste un vecteur de croissance significatif, portée par des revalorisations locatives en Espagne et en France et le développement du specialty leasing', ajoute la société foncière.



