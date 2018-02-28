Carmila : Placement d'une obligation de E350 millions

28 février (Reuters) - Carmila Sa annonce mercredi
:
* CARMILA A ÉMIS AVEC SUCCÈS, CE JOUR, UN NOUVEL EMPRUNT
OBLIGATAIRE DE 350 MILLIONS D'EUROS À 10 ANS, AVEC UN COUPON DE
2,125%, AFIN DE FINANCER SA CROISSANCE ET NOTAMMENT LES 7
LIVRAISONS D'EXTENSIONS DE SES CENTRES COMMERCIAUX PRÉVUES EN
2018.
* L'ÉMISSION A ÉTÉ SURSOUSCRITE 2,2 FOIS ET PLACÉE AUPRÈS DE
GRANDS INVESTISSEURS DE LONG TERME
* CETTE LIGNE DE FINANCEMENT PERMET D'ALLONGER LA MATURITÉ
MOYENNE
DE LA DETTE DE CARMILA DE 5,4 ANS À 6,0 ANS.
* LE RATIO LOAN-TO-VALUE (LTV), INCLUANT CETTE NOUVELLE
LIGNE
OBLIGATAIRE, S'ÉTABLIT À 32,5%.
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(Rédaction de Paris)