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Carmila : Placement d'une obligation de E350 millions

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28/02/2018 | 18:51

28 février (Reuters) - Carmila Sa annonce mercredi :

* CARMILA A ÉMIS AVEC SUCCÈS, CE JOUR, UN NOUVEL EMPRUNT OBLIGATAIRE DE 350 MILLIONS D'EUROS À 10 ANS, AVEC UN COUPON DE 2,125%, AFIN DE FINANCER SA CROISSANCE ET NOTAMMENT LES 7 LIVRAISONS D'EXTENSIONS DE SES CENTRES COMMERCIAUX PRÉVUES EN 2018.

* L'ÉMISSION A ÉTÉ SURSOUSCRITE 2,2 FOIS ET PLACÉE AUPRÈS DE GRANDS INVESTISSEURS DE LONG TERME

* CETTE LIGNE DE FINANCEMENT PERMET D'ALLONGER LA MATURITÉ MOYENNE DE LA DETTE DE CARMILA DE 5,4 ANS À 6,0 ANS.

* LE RATIO LOAN-TO-VALUE (LTV), INCLUANT CETTE NOUVELLE LIGNE OBLIGATAIRE, S'ÉTABLIT À 32,5%. Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
CARREFOUR 0.42%18.95 Cours en temps réel.6.15%
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Données financières (€)
CA 2018 325 M
EBIT 2018 257 M
Résultat net 2018 337 M
Dette 2018 2 298 M
Rendement 2018 6,06%
PER 2018 11,06
PER 2019 9,60
VE / CA 2018 17,1x
VE / CA 2019 16,7x
Capitalisation 3 268 M
Graphique CARMILA
Durée : Période :
Carmila : Graphique analyse technique Carmila | CARM | FR0010828137 | Zone bourse
Tendances analyse technique CARMILA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 8
Objectif de cours Moyen 26,8 €
Ecart / Objectif Moyen 11%
Dirigeants
Nom Titre
Jacques Dominique Ehrmann Chief Executive Officer & Director
Patrick Armand Chief Financial Officer
Francis André Mauger Director
Nadra Moussalem Director
Nathalie Robin Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
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