Carmila : Publication des résultats du premier trimestre 2018

Boulogne-Billancourt, le 19 avril, 2018

Information financière au 31 mars 2018

Carmila maintient la cadence avec une activité dynamique au premier trimestre 2018

Des revenus locatifs en hausse de +14,1%

Revenus locatifs du premier trimestre de l'année 2018

Les revenus locatifs de Carmila pour les 3 premiers mois de l'année 2018 s'élèvent à 82,1 millions d'euros contre 71,9 millions d'euros en 2017 sur la même période, soit une hausse de +14,1%.

En milliers d'euros

31 mars 2018 31 mars 2017

% variation 2018/2017

Revenus locatifs

82 076

71 906

+14,1%

France

57 410

49 774 +15,3%

Espagne Italie

18 755

17 287 +8,5%

5 911

4 845 +22,0%

L'évolution des revenus locatifs a été portée par la livraison en 2017 de 9 extensions et notamment pour les plus importantes, celles des centres commerciaux de Biarritz (BAB2 phase 2 en avril 2017), de Turin (I' Viali), Evreux (phase 1), Pau Lescar et Crêches-sur-Saône (proche de Mâcon). Ces 9 extensions ont contribué aux revenus locatifs bruts à hauteur de 5 millions d'euros en 2017 contre une base annuelle de 15 millions d'euros. Cette différence alimente significativement la croissance des revenus locatifs en 2018 (+3,8 millions d'euros sur le premier trimestre 2018).

L'évolution des revenus locatifs à périmètre constant reste un vecteur de croissance significatif, portée par des revalorisations locatives en Espagne et en France et le développement du specialty leasing.

La croissance des revenus locatifs cumulés à fin mars 2018 comparés à ceux du premier trimestre 2017 s'analyse comme suit :

- Impact des extensions livrées en 2017 (pas de livraisons au 1er trimestre 2018) : +5,3 points,

- Impact des acquisitions 2018 sur la croissance des revenus locatifs (Marseille-Vitrolles et Madrid-Gran Via de Hortaleza) : +1,9 point,

- Croissance des revenus locatifs à périmètre constant : +2,9 points,

- Autres effets de périmètre (principalement intégration du revenu locatif des actifs de Cardety, consolidée à compter du 1er juin 2017) : +4,1 points.

Activité opérationnelle du 1er trimestre 2018

Un mix-merchandising innovant et en constante évolution

Le 2 mars, le centre commercial I'Viali à Turin accueillait le premier grand parc thématique dédié au free jumping à l'intérieur d'un ancien manège à chevaux aujourd'hui classé. Après le Portugal et la Suède, Bounce a choisi, pour sa troisième implantation en Europe, d'ouvrir dans la nouvelle extension de notre centre commercial inaugurée en octobre 2017. Bounce, de l'anglais « rebond », est une forme « d'entertainment » et de divertissement innovante, extrêmement attractive. Née en Australie en 2012, la marque Bounce, est présente dans le monde entier avec plus de 25 implantations.

Au cours de ce premier trimestre, plus de 200 baux1 ont été signés par les équipes de commercialisation.

Des acquisitions créatrices de valeur

Les acquisitions des centres commerciaux de Marseille-Vitrolles et Madrid-Gran Via de Hortaleza ont été signées le 15 février 2018 pour un montant de 212 millions d'euros (pour plus d'information vous reporter au communiqué publié par la société le 2 février 2018). Ces deux actifs acquis à des taux de rendement respectivement de 4,75% et 6,0%, génèrent un loyer brut additionnel en base annuelle de 11,1 millions d'euros.

Les autorisations sur l'extension de Marseille-Vitrolles (+45 boutiques / +11 700m²) ont été purgées de tout recours au cours du trimestre et les équipes travaillent d'ores et déjà à mettre en œuvre les leviers de création de valeur identifiés sur ces deux actifs.

7 ouvertures d'extensions en préparation sur 2018

L'extension du centre commercial d'Orléans-Saran, retail park de 34 boutiques et moyennes surfaces déployées sur 29 000 m², était en cours de finalisation au premier trimestre pour une ouverture fin avril 2018. L'ensemble est commercialisé à 100%.

La stratégie digitale s'accélère encore

Carmila a poursuivi le déploiement de sa stratégie de marketing local et digital visant à développer le chiffre d'affaires des commerçants. Ainsi, sur le 1er trimestre 2018, plus de 1 415 opérations du « kiosque » ont été réalisées par les équipes de direction de centre au profit des points de vente.

Par ailleurs, l'augmentation du trafic cumulé sur les sites web et applications des centres commerciaux (+21% sur le trimestre), et le déploiement de bornes de jeux dédiées à la collecte de données client dans les centres ont permis de renforcer la connaissance client. Le nombre de contacts qualifiés dans les bases de données Carmila a augmenté de +23% sur le trimestre et plus que doublé en 1 an grâce à l'ensemble des actions mises en œuvre pour renforcer notre relation client.

Enfin, Carmila a accéléré sa stratégie d'innovation, en déployant une opération d'e-gaming avec Micromania et Bandaï dans 20 centres commerciaux pour la sortie du jeu Dragon Ball Z et en développant de nouvelles expérimentations autour de l'internet des objets connectés en partenariat avec l'IoT Valley.

Carmila poursuit la mise en œuvre de sa politique RSE

Trois sites de Carmila ont reçu à leur tour une certification BREEAM sur le 1er trimestre 2018 :

- BAB2 à Biarritz a obtenu la certification BREEAM Réalisation niveau Very Good notamment pour les aspects Transports (diversité des modes d'accessibilité), Ecologie (protection de la biodiversité) et Energie (éclairage basse consommation).

- Le Retail Park de Mondevillage en Normandie a obtenu la certification BREEAM Réalisation niveau Good. Parmi les points marquants du site ont été notamment relevés la diversité des transports alternatifs, le respect de la biodiversité et la gestion et la valorisation des déchets en phase chantier et en exploitation.

1 Hors conventions signées en specialty leasing et boutiques éphémères

- L'extension de la galerie de Pau-Lescar a obtenu la certification Breeam Very Good en phase de conception. Les points forts du projet relevés intègrent notamment l'accessibilité par transports doux, le respect de la biodiversité et un confort renforcé pour les clients grâce à un éclairage naturel très présent et un confort thermique best-in-class.

Carmila renforce sa structure financière et finance sa croissance

Afin de financer sa croissance, Carmila a émis le 28 février 2018 un nouvel emprunt obligataire à 10 ans pour un montant de 350 millions d'euros avec un coupon de 2,125%.

Cette ligne de financement a permis d'allonger la maturité moyenne de la dette de Carmila de 5,4 ans à 6,0 ans.

Perspectives

Le Groupe confirme un solide niveau de confiance dans sa capacité à atteindre son objectif de Résultat Récurrent 2018 en croissance de plus de 10%.

*******

Calendrier Financier

16 mai 2018 (9h30) : Assemblée Générale des actionnaires

27 juillet 2018 (après clôture des marchés) : Résultats semestriels 2018

30 juillet 2018 (9h00) : Réunion d'Information Financière

24 octobre 2018 (après clôture des marchés) : Activité du troisième trimestre 2018

*******

Contact investisseurs et analystes Contacts presse Marie-Flore Bachelier - Secrétaire Général Morgan Lavielle - Directeur de la Communication marie_flore_bachelier@carmila.com Corporate +33 6 20 91 67 79 morgan_lavielle@carmila.com +33 1 58 33 63 29 A propos de Carmila

Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Son portefeuille au 31 décembre 2017, après la fusion avec Cardety, effective depuis le 12 juin 2017, est constitué de 206 centres commerciaux en France, Espagne et Italie, leaders sur leur zone de chalandise, et valorisé à 5,8 milliards d'euros. Animées par une véritable culture commerçante, les équipes de Carmila intègrent l'ensemble des expertises dédiées à l'attractivité commerciale : commercialisation, marketing digital, specialty leasing, direction de centre et asset management.

Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (« SIIC »).

Le 18 septembre 2017, Carmila intégrait les indices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate (EMEA Region).