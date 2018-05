Carmila : option de paiement de dividende en actions

18/05/2018 | 08:49

Carmila indique que son assemblée générale de Carmila du 16 mai a décidé de proposer aux actionnaires une option de paiement en actions du solde du dividende, soit 0,75 euro par action, qui sera versé le 14 juin.



Le prix d'émission de ces actions ordinaires nouvelles qui seront remises en paiement du solde du dividende est fixé à 23,09 euros et leur nombre maximum est de 4.386.971 actions, représentant environ 3,25% du capital.



La date de détachement du dividende et de cotation ex-dividende est fixée au 23 mai. Les actionnaires pourront opter pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions ordinaires nouvelles entre le 23 mai et le 6 juin inclus.



