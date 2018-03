PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'agence d'évaluation financière Standard & Poor's a annoncé vendredi avoir abaissé sa perspective pour la notation de Carrefour de "stable" à "négative". Elle a confirmé sa note de crédit de long terme "BBB+" pour le groupe de distribution. Carrefour fait face à une concurrence plus intense sur ses marchés intérieur et étrangers, ce qui a causé un recul de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 6% en 2017, a expliqué S&P. L'agence s'attend à ce que Carrefour subisse encore une forte concurrence sur les prix en 2018. "Selon nous, l'exposition de Carrefour aux hypermarchés obère ses performances", écrit-elle par ailleurs, alors que ce type de grande surface a vu sa fréquentation diminuer ces dernières années. S&P s'attend en outre à ce que la transformation entreprise par Carrefour génère des coûts de restructuration qui pèseront sur sa rentabilité "jusqu'à ce que le groupe commence à toucher les premiers bénéfices de son plan de transformation". S&P anticipe une stabilisation de la marge d'Ebitda du groupe en 2018 et 2019, à 4,6%. La perspective négative signifie que le groupe a une chance sur trois de voir sa note dégradée dans les deux prochaines années "si sa position de marché et sa rentabilité ne s'améliorent pas", a expliqué S&P. (jmarion@agefi.fr) ed: LBO