CARREFOUR : Barclays abaisse son objectif de cours

Barclays a maintenu sa recommandation Pondérer en ligne et abaissé son objectif de cours de 18,50 à 17,30 euros sur Carrefour. Le bureau d'études réagit aux ventes du premier trimestre dévoilées hier par le distributeur, marquées notamment par la faiblesse des hypermarchés du groupe et une détérioration des tendances en Europe, hors France. Mais surtout, Barclays estime que cette publication ne fait qu'accroitre un peu plus le manque de visibilité sur le dossier, notant que Carrefour va être confronté au deuxième trimestre à une base de comparaison particulièrement exigeante.Pour l'analyste, les résultats de Carrefour ne devraient pas s'améliorer à court terme. Barclays prévoit une baisse de 19,7% du résultat opérationnel du groupe au premier semestre.