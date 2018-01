CARREFOUR : Barclays maintient sa recommandation neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Barclays a maintenu sa recommandation Pondérer en ligne et son objectif de cours de 20 euros sur Carrefour après la publication de ses ventes trimestrielles et l'abaissement de sa prévision d'Ebit 2017. Le bureau d'études fait partie des analystes les plus sévères après cette publication, soulignant la faible visibilité sur l'évolution des résultats de Carrefour en 2018, année pendant laquelle les vents contraires (concurrence en France et en Europe, déflation alimentaire au Brésil, changes...) devraient perdurer.Pour Barclays, le consensus Bloomberg d'un Ebit à 2,1 milliards d'euros en 2018 est à risque, lui-même tablant sur 2,002 milliards.Par ailleurs, Barclays réitère ce matin son sentiment sur le plan stratégique qui sera présenté mardi : si certaines mesures devraient être bien reçues par le marché, leur impact sur les résultats de Carrefour ne se matérialisera pas à court terme.