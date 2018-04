CARREFOUR : Bernstein abaisse son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bernstein a maintenu son opinion Performance de marché sur Carrefour tout en abaissant son objectif de cours de 20 à 17,50 euros sur la valeur. L'analyste prend acte d'une publication du premier trimestre qui n'apporte rien de nouveau quant au redressement du groupe. Le management de Carrefour a même plutôt souligné les éléments défavorables (météo, impact de Dia, changes) qui pèsent sur ses comptes. Bernstein suggère donc qu'il va falloir prendre son mal en patience et que le sentiment des investisseurs risque d'osciller entre espoir et désespoir au gré des "bruits" qui entoureront Carrefour.Le bureau d'études a réduit de 4% environ ses estimations de bénéfice par action pour la période 2018-2021 en raison d'une prévision de croissance organique plus faible que prévu, d'une déflation persistante au Brésil et des effets de changes.