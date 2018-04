CARREFOUR Brésil : les ventes ont augmenté de 2,3% en organique au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carrefour Brésil a fait état d'une croissance de 6% de ses ventes au premier trimestre, à 12,3 milliards de reais, hors pétrole, "dans un contexte de déflation persistante et aigüe dans l'alimentaire". En données organiques, les ventes de la filiale de Carrefour ont augmenté de 2,3% au premier trimestre, profitant notamment d'un effet calendaire favorable lié au week-end de Pâques qui est tombé cette année au premier trimestre et non au deuxième comme en 2016. Hors effet calendaire, les ventes de Carrefour Brésil ont progressé de 0,4% en organique.