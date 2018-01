CARREFOUR : Invest Securities abaisse son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities a maintenu sa recommandation Neutre et abaissé son objectif de cours de 18,8 à 17,7 euros sur Carrefour avant la publication de son chiffre d'affaires du quatrième trimestre le 17 janvier. Le bureau d'études s'attend à une baisse organique de 0,5% des ventes de Carrefour en France au quatrième trimestre, après -0,9% sur les neuf premiers mois. Cette amélioration séquentielle "peut être qualifiée de trompe l’oeil, en tenant compte par ailleurs de l’effet positif du déplacement du principal de la campagne anniversaire sur octobre", estime Invest Securities.L'analyste s'attend à ce que Carrefour mette à cette occasion ses perspectives annuelles à jour et craint un "biais baissier". "Sans naturellement chercher à faire une évaluation du plan stratégique dont Alexandre Bompard va présenter les grandes lignes directrices, il nous semble que le consensus de résultats 2018 est lui-même en risque, car l'impact des investissements auxquels le groupe devra procéder est de nature à renforcer l'intensité de coûts (projet omnicanal, relance commerciale en général) plus que l'intensité de capital sans aucune immédiateté de retombées positives", résume Invest Securities.