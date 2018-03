Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carrefour a procédé au placement d’obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif d’un montant de 500 millions de dollars d’une maturité de 6 ans à échéance 2024 (les « Obligations »). Concomitamment, une filiale du distributeur procède à l’achat d’options d’achat à dénouement monétaire portant sur l’action Carrefour en vue de couvrir l’exposition économique de Carrefour liée au paiement en numéraire des montants dus au titre des obligations en cas d’exercice de leur droit de conversion par les investisseurs.Les obligations étant remboursables uniquement en numéraire, elles ne donneront pas droit à des actions Carrefour nouvelles ou existantes.Elles seront émises à 96,75% de leur valeur nominale le 27 mars 2018, date prévue de règlement-livraison des Obligations, et remboursées au pair le 27 mars 2024. Elles ne verseront pas de coupon (zero-coupon). La valeur nominale unitaire des obligations s'élève à 200 000 dollars.Le prix de conversion initial fera ressortir une prime de conversion de 20% par rapport au prix de référence des actions. Le ratio de conversion initial des obligations sera déterminé le 9 avril 2018 et correspondra à la valeur nominale unitaire convertie en euros et divisée par le prix de conversion initial.