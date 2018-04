CARREFOUR résiste facilement à la nouvelle baisse de ses parts de marché

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAC 40 1.91% 5241.87 -3.02% CASINO GUICHARD-PERRACHON 1.54% 40.12 -21.86%

Rien ne vient troubler la douce quiétude dans laquelle flottent aujourd'hui les marchés financiers. Pas même l'annonce d'une nouvelle baisse des parts de marché de Carrefour : le titre du distributeur gagne tranquillement 1,29% au sein d'un CAC 40 qui s'apprécie de 1,92%. Selon l'étude mensuelle Référenseigne de Kantar Worldpanel, portant sur la période 19 février-18 mars, la part de marché de Carrefour a reculé de 0,2 point à 20,7%.Bernstein et Deutsche Bank s'accordent à trouver cette performance particulièrement décevante alors que Carrefour aurait du bénéficier d'une base de comparaison très favorable."Cela souligne les gros problèmes de Carrefour. Ses hypermarchés, notamment, ont souffert presque autant que le marché, perdant 70 points de base de part de marché à 10,3%. En plus, Kantar met à disposition les performances annuelles des distributeurs en ligne. Les ventes de Carrefour y ont baissé de 4% sur un an alors que celles de tous les autres ont augmenté de 4 à 17%", commente Bernstein.De son côté, Barclays constate que les hypers Carrefour ont enregistré une baisse du panier moyen et du trafic.En revanche, le format Supermarchés a retrouvé des couleurs sur la période étudiée par Kantar Worldpanel. Sa part de marché globale a progressé de 0,5 point. Sur ce segment, Carrefour a enregistré une hausse de sa part de marché de 20 points de base "essentiellement grâce à des événements promotionnels plus précoces dans l'année", remarque Deutsche Bank.Le regain d'attractivité des supermarchés a aussi profité à Casino. Kantar Worldpanel note que la part de marché cumulée des enseignes Géant et Casino Supermarchés a augmenté de 0,2 point entre le 19 février et le 18 mars. Mais cette progression n'a pas été suffisante pour compenser la baisse de 20 points de base de la part de marché de Leader Price, autre bannière du groupe Casino. Résultat, la part de marché totale du groupe a reculé de 10 points de base à 11,2%.En creux, cette étude de Kantar Worldpanel jette aussi une lumière peu flatteuse sur l'accord signé en début de semaine entre Casino et Auchan. Casino a résilié l'accord qui le liait à Intermarché pour se rapprocher du groupe nordiste. Le fait qu'Auchan a vu sa part de marché diminuer tandis qu'Intermarché a vu la sienne progresser ne fait que confirmer la perception que les analystes avaient du deal de Casino : le distributeur pourrait se mordre les doigts d'avoir abandonné les Mousquetaires…