Carmila achète six centres commerciaux en Espagne pour 182 M EUR

PARIS (awp/afp) - La société foncière Carmila, dont le groupe de distribution Carrefour est l'actionnaire principal, a annoncé vendredi l'acquisition de six centres commerciaux espagnols pour 182 millions d'euros.

Ces six centres commerciaux, achetés à Pradera European Retail Fund, sont "tous leaders ou co-leaders dans leur zone de chalandise et attenants à un hypermarché Carrefour puissant" et affichent "un taux de rendement effectif moyen sur l'ensemble de 6,3%", a indiqué Carmila dans un communiqué.

Ils sont situés en Andalousie (Séville, Cordoue et Puerto de Santa Maria à Cadiz), en Catalogne (Barcelone) et à Alicante.

"Nous nous renforçons ainsi sur notre marché le plus dynamique et accélérons la mise en oeuvre de notre plan d'acquisition en saisissant les belles opportunités que nous offre le marché", a déclaré le PDG du groupe, Jacques Ehrmann, cité dans le communiqué.

Carmila a réalisé au premier trimestre 82,1 millions d'euros de revenus locatifs, en hausse de 14,1%.

