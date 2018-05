Carrefour : 3 nouvelles filières BIO en Aquitaine

Développer l'offre bio et signer de nouveaux partenariats en amont de la filière pour garantir et sécuriser ses approvisionnements sont un des chantiers du plan de Transformation Carrefour 2022. C'est dans ce cadre que Carrefour renforce ses partenariats avec des producteurs de l'agriculture biologique en Aquitaine et signe à Bordeaux trois nouvelles filières avec la SICA Bio Pays Landais pour les asperges, la Ferme de l'Estuaire pour les radis et Le Groupe Capel et Coulaud Penaud pour du porc bio.

Des engagements sur les volumes et la durée

Cette nouvelle filière d'asperges biologiques renforce le partenariat de Carrefour avec la SICA Bio du Pays Landais qui produit dèjà une trentaine de références pour la marque Carrefour Bio : tomate grappe, tomate cerise, poireau, melon, courgette, courge, aubergine, poivron, prune Reine Claude.

Ce nouveau contrat d'une durée de 3 ans porte sur un volume annuel de 50 tonnes d'asperges et permettra à Carrefour d'approvisionner ses magasins du Sud Ouest, soit 300magasins.

La Sica Bio du Pays Landais regroupe une soixantaine de producteurs bio d'Aquitaine et Midi Pyrénées.

L'engagement de Carrefour avec La Ferme de l'Estuaire concerne des radis et permet à Carrefour d'élargir sa gamme de Fruits & légumes Carrefour Bio avec une nouvelle référence de radis ronds proposés en sachet prêt à l'emploi. Ce nouvel accord porte sur un volume de 350 tonnes de radis pour un référencement au niveau national et sur une durée de 3 ans qui donne de la visibilité aux producteurs .

Enfin, Carrefour développe en partenariat avec Capel et Coulaud Penaud une gamme bio exclusive de produits de boucherie et de charcuteries traditionnelles (côtes de porc, saucisses, jambon, pâtés…). Ce Contrat tripartite porte sur des volumes de 2 000 porcs par an la première année avec un objectif à 10 000 porcs par an d'ici 2022. Cette contractualisation tripartite d'une durée de 3 ans donne de la visibilité aux deux partenaires et devrait permettre la conversion ou l'installation de nouveaux producteurs de porcs biologiques dans le grand ouest.

Carrefour au Salon de l'Agriculture Nouvelle Aquitaine

Pour la 4ème année, Carrefour est présent sur le Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine du 12 au 21 mai, l'occasion de réaffirmer son partenariat avec les filières agricoles régionales. Pendant 10 jours, l'enseigne fait découvrir aux visiteurs ses produits Filière Qualité Carrefour, Reflets de France, Carrefour Bio et propose de nombreuses animations : fabrication et dégustation de pain, rencontre avec les partenaires fournisseurs de l'enseigne et les équipes des magasins, notamment ses bouchers, découverte des meilleures races à viande régionales…

Le salon est chaque année pour Carrefour l'occasion de consolider son ancrage économique local, de renforcer son engagement pour une agriculture innovante et durable et de faire découvrir au grand public le savoir-faire de ses équipes et de ses partenaires.