Carrefour : A suivre aujourd'hui

Carrefour a réalisé au premier trimestre 2018 un chiffre d’affaires de 20,78 milliards d’euros, en croissance de 2,6% à changes constants et +0,4% en comparable. L’activité du distributeur français se répartie entre la France (9,49 milliards d’euros, -0,1% à magasins comparables) et les autres pays (11,29 milliards, +0,7% à MC). Parmi ces derniers, le chiffre d’affaires de l’Europe ( 5,54 milliards d’euros, -0,8% à magasins comparables) et de l’Amérique Latine (3,98 milliards, +4,5% à MC) et l’Asie (1,77 milliard,-3,9% à MC).Dans son communiqué, Carrefour évoque " des marchés globalement moins porteurs en Europe ", notamment en raison de conditions météorologiques défavorables, affectant plus particulièrement le non-alimentaire et le format hypermarché, mais également une déflation alimentaire toujours marquée au Brésil, ainsi qu'une pression concurrentielle qui demeure importante sur les principaux marchés du groupe.Enfin, Carrefour confirme les perspectives communiquées le 28 février dernier. Ainsi, les résultats du groupe resteront sensibles en 2018 à l'évolution des taux de change, en particulier le real brésilien. Par ailleurs, compte tenu des niveaux d'investissements engagés au cours des dernières années, le groupe devrait connaitre en 2018 une poursuite de l'augmentation de ses amortissements. De plus, l'objectif de Capex pour 2018 est de 2 milliards d'euros (hors Cargo).