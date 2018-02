Carrefour : Italie obtient la certification Top Employer pour 2018

Le 1er février 2018, le Top Employers Institute a annoncé les résultats de son enquête annuelle sur un large éventail d'employeurs italiens et les conditions de travail qu'ils proposent à leurs salariés. Nous sommes heureux de vous faire savoir que notre entreprise fait partie des organisations qui ont obtenu la certification exclusive Top Employers Italie pour 2018.

Le Top Employers Institute est une organisation indépendante qui s'intéresse aux conditions de travail proposées à leurs salariés par les plus grands employeurs dans le monde, et les mesure en fonction d'un norme internationale. En conséquence, seuls les meilleurs employeurs obtiennent la certification Top Employer.

La procédure Top Employers comporte une étape cruciale qui oblige les entreprises participantes à se soumettre à une analyse rigoureuse - le questionnaire international HR Best Practices du Top Employers Institute - et à respecter des critères stricts pour pouvoir obtenir la certification. Pour renforcer encore la validité du processus, toutes les réponses ont été auditées de façon indépendante, confirmant que cette enquête a vérifié les conditions de travail exceptionnelles des salariés dans notre entreprise, et nous a valu une place enviée dans le petit groupe des Top Employers certifiés.



Le Top Employers Institute a évalué nos pratiques en fonction des critères suivants :

• Stratégie de gestion des talents

• Planification des effectifs

• Accueil des nouveaux salariés

• Formation et développement professionnel

• Gestion des performances

• Développement du leadership

• Gestion des carrières et gestion des remplacements

• Rémunération et avantages

• Culture



Carrefour Italie a obtenu la certification Top Employer parce que les offres faites à ses salariés dépassaient, par rapport à tous les critères mesurés, les seuils exigés pour la certification.