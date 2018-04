Carrefour : La Direction et les organisations syndicales de Carrefour signent deux accords majoritaires sur l’accompagnement social du plan de transformation de l’entreprise

Le 23 janvier dernier, dans le cadre de son plan de transformation Carrefour 2022, le Groupe a présenté son projet de simplification de ses organisations Sièges en France, et fait part de son souhait de sortir du périmètre Carrefour certains de ses magasins de proximité, ex DIA, en raison de leur perte structurelle de chiffre d'affaires malgré de lourds investissements.

Des négociations ont été immédiatement ouvertes entre la Direction et les organisations syndicales du Groupe sur les dispositifs d'accompagnement social des salariés. Elles ont abouti ce jour à la signature de deux accords majoritaires.

- Le premier accord (signé par Force Ouvrière, la CGC et la CFTC) est relatif au Plan de Sauvegarde de l'Emploi des 273 magasins intégrés de proximité ex-Dia pour lesquels aucun repreneur n'aura été trouvé d'ici fin juin. Le dispositif mis en place est destiné à permettre le reclassement, principalement en interne, du plus grand nombre de salariés concernés. Chacun d'entre eux se verra proposer trois offres valables d'emploi, dont au moins deux au sein du Groupe Carrefour, le plus proche possible de leur domicile. Ils bénéficieront par ailleurs d'un accompagnement renforcé et individualisé dans les espaces emploi répartis dans toute la France.

- Le second accord (signé par Force Ouvrière, la CFDT, la CGC et la CFTC) est relatif au Plan de Départs Volontaires qui doit permettre une diminution des effectifs des sièges France du Groupe à hauteur de 2400 postes. Il prévoit un dispositif d'accompagnement des collaborateurs souhaitant réaliser un projet personnel de mobilité externe, sous la forme d'un emploi salarié ou de la création d'une entreprise. Il permet aussi aux collaborateurs en fin de carrière qui le souhaitent d'anticiper leur départ. Les mesures financières d'accompagnement mises en place vont au-delà de celles prévues dans les conventions collectives et les accords d'entreprise en vigueur dans le Groupe.

Ces deux accords témoignent de la volonté partagée de la Direction et des partenaires sociaux de Carrefour de mettre en place des dispositifs d'accompagnement social exemplaires et équilibrés, en privilégiant systématiquement le retour à l'emploi, pour accompagner l'indispensable transformation du Groupe.

Ces deux accords seront soumis à la validation de l'administration du travail pour une mise en œuvre à partir du 1er juillet 2018. Les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des salariés sont d'ores et déjà opérationnels.