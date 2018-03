Carrefour : Le « Refettorio Paris » ouvre ses portes, avec le soutien de Carrefour et de sa Fondation

[Credit photos: @AngeloDalBo]

Ce jeudi 15 mars, le « Refettorio Paris » a ouvert ses portes avec le soutien de Carrefour et de sa Fondation. Porté par « Food for Soul », l'association créée par le Chef triplement étoilé Massimo Bottura, ce restaurant solidaire inauguré sous l'église de la Madeleine servira chaque soir 100 repas gratuits, équilibrés et complets aux personnes en situation de vulnérabilité sociale. Le tout avec le concours de chefs de renom qui se relaieront derrière les fourneaux au gré des saisons. Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, les plats seront concoctés à partir de produits frais « courts en date », notamment issus des rayons du magasin Carrefour Market de la rue de Sèvres. Cela dans la continuité d'actions antigaspi initiées de longue date par l'enseigne et appelées à être encore renforcées.

La gastronomie au service du lien social et de l'inclusion des plus démunis

Chaque soir de semaine, une équipe de jeunes chefs valorisera sous forme de repas savoureux et équilibrés près de 130 kg de denrées alimentaires collectées en partie auprès du Carrefour Market de la Rue de Sèvres (Paris 7e) par la Banque Alimentaire d'Ile-de-France. La start up Phenix, dont Carrefour et sa Fondation sont partenaires, approvisionnera également le restaurant.

Les personnes y seront accueillies en toute convivialité de 18h30 à 20h par une quinzaine de bénévoles qui assurera le service à table. Alliant éthique et esthétique, le « Refettorio Paris » exposera en outre les œuvres des artistes français JR et Prune Nourry.

Un accompagnement à Milan, Rio de Janeiro et maintenant à Paris !

Ayant fait de l'alimentation une voie pour faire reculer l'exclusion, la Fondation Carrefour soutient depuis 2015 la création de plusieurs « Refettori » à travers le monde.

- Le « Refettorio Ambrosiano » en Italie, où lors de l'exposition universelle de Milan, elle a soutenu les Banques Alimentaires pour le stockage de denrées alimentaires redistribuées notamment au restaurant solidaire antigaspi créé par Massimo Bottura.

- Le « Refettorio Gastromotiva » au Brésil en 2016 où la Fondation Carrefour a soutenu la création du restaurant d'insertion du Chef David Hertz à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques, puis la création de « Refettori » à travers le pays : São Paulo, Recife et Salvador de Bahia.

Des dons toute l'année : 106 millions de repas donnés en 2017 par les magasins Carrefour

Inscrit dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, Carrefour donne tous les jours des produits frais aux associations. Ces produits « courts en date » sont retirés des rayons par des collaborateurs formés à la démarche puis remis aux associations pour être redistribués aux plus démunis. Carrefour a ainsi donné en 2017 l'équivalent de près de 106 millions de repas aux associations de l'aide alimentaire. L'enseigne étant partenaire de plus de 700 structures : Banques Alimentaires depuis 1994, mais également le Secours populaire français, les Restos du Cœur, épiceries solidaires etc.