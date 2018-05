Carrefour : Un 1er Drive alimentaire automatisé en Belgique

Carrefour Belgique lance le drive entièrement automatisé, une première dans le monde de la grande distribution belge. Avantage, on l'installe au plus près du client, le drive est accessible 7 jours sur 7, le client paie par l'app Bancontact ou homebanking.

Profitant de la fermeture temporaire de l'Hypermarché Carrefour de Mont-Saint-Jean, pour des raisons de transformation du magasin, et désireuse de continuer à servir ses clients de façon optimale, Carrefour Belgique lance un nouveau type de drive complètement révolutionnaire : le drive entièrement automatisé. Il s'agit d'un mur de casiers métalliques dont une partie est réfrigérée pouvant accueillir près de 50 commandes par jour et héberger tant des produits secs que des produits frais.

Retrait 7 J/7

Si les consommateurs sont de plus en plus désireux de faire leurs courses online, certains redoutent de ne pas pouvoir respecter une plage horaire pour le retrait. Le drive entièrement automatisé est la solution qui répond à cette problématique.

Comment ça marche ?

Le client surf sur www.carrefour.eu/waterloo et passe sa commande en choisissant parmi les 17.500 références et tout l'assortiment des produits locaux disponibles. Au moment de valider sa commande il a le choix entre deux périodes de retrait :

- Soit le lendemain entre 11 et 15h

- Soit le lendemain entre 16 h et 23 h.

Notons que dans les faits, le client peut retirer sa commande après 23 h. et les livraisons passées le vendredi avec retrait dans le créneau horaire du samedi de 16 à 23 h, peuvent aussi être retirées le dimanche. Par contre, les commandes faites le samedi seront disponibles à partir du lundi.

L'ère du drive 2.0

Une fois la commande enregistrée, celle-ci est préparée et placée dans un ou plusieurs casiers (si la commande comprend des produits secs et d'autres à conserver au frais) du drive automatisé. Le client se rend sur place dans la tranche horaire qu'il a choisie. Il s'identifie au moyen du code qu'il aura reçu par SMS, scanne le QR code qui apparaît à l'écran et paie sa commande via l'app Bancontact ou homebanking.

Dès que le paiement est effectué, la (ou les) porte(s) du (ou des) casier(s) s'ouvre(nt) et le client repart avec ses marchandises. Le client reçoit le détail de sa commande et son ticket de caisse. Fini les bornes, les manipulations de cartes bancaires et le temps perdu. Tout est automatique, rapide, pratique, sûr et confortable.

Sur mesure pour Carrefour

Le drive automatisé a été conçu spécialement pour Carrefour Belgique par le frigoriste qui équipe habituellement ses magasins. Le « mur » de casiers peut-être déposé par un camion au plus près de la clientèle. A Mont-Saint-Jean, ce drive de « remplacement » est posé sur le parking du magasin. Les premières commandes pourront être retirées dès le 7 mai. Toute commande passée via le drive jusqu'au 1 septembre bénéficiera d'une réduction de 5%.

Pour rappel, Carrefour Belgique compte aujourd'hui 193 drive et a l'intention d'en ouvrir encore plus de 50 cette année.