Carrefour : accélère le déploiement de son offre de e-commerce alimentaire à Paris et ouvre ses 6 premiers Drives piéton

L'ouverture des premiers Drives piéton à Paris à compter du 16 avril combinée à l'inauguration de sa plateforme e-commerce alimentaire à Aulnay sous Bois le 10 avril dernier marquent une nouvelle étape dans la mise en œuvre du plan de transformation Carrefour 2022 annoncé par Alexandre Bompard. Fort de son maillage territorial sur Paris avec plus de 250 magasins de proximité, ce dispositif vient renforcer la stratégie omnicanale du distributeur.

Drive piéton : proposer aux parisiens le meilleur de l'hypermarché en bas de « chez eux »

Pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, Carrefour complète son offre de service omnicanale et lance ses premiers Drives piéton dans la capitale. Après Lyon et Saint Etienne le 9 avril, l'enseigne lance 6 points de retraits à Paris ce jour (dans les 11ème, 14ème, 15ème, 17ème et 20ème arrondissements). En quelques clics seulement sur Carrefour.fr, il est désormais possible pour les parisiens d'accéder à une offre de 15.000 références de produits (20.000 d'ici 2019) à des prix particulièrement attractifs. Une fois la commande réglée en ligne, le client vient retirer dès le lendemain ses courses à pied dans son magasin de quartier. Avec le Drive piéton, Carrefour amène l'hypermarché en centre ville, avec une offre plus large, des prix compétitifs et des frais de livraison gratuits.

Pour préparer les commandes retirées au Drive piéton, Carrefour dispose d'un atout majeur : une plateforme de préparation de commande, inaugurée le 10 avril à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), qui permet à la fois d'améliorer la qualité de service apportée aux clients, tant sur le choix de l'offre que sur l'absence de ruptures ou substitutions de produits et d'augmenter les volumes de commandes traitées chaque jour (3 500 en 2018, 8 000 commandes d'ici 2019).

Le Drive piéton, une solution qui vient compléter l'offre omnicanale de l'enseigne

Avec le développement d'une quinzaine de Drives piéton en 2018, Carrefour complète son offre de services de livraison d'e-commerce alimentaire :

> 185 nouveaux Drives seront déployés sur le territoire d'ici fin 2018 (dont 15 Drives piéton);

> 26 villes proposeront la livraison à domicile d'ici fin 2018 (ce service a été étendu à 10 nouvelles villes, soit 21 villes desservies à mi-avril);

> 15 villes permettront aux clients de se faire livrer en moins d'1 heure grâce à la Livraison Express d'ici fin 2018, en partenariat avec le groupe La Poste et sa filiale Stuart.

« L'omnicanalité chez Carrefour, c'est s'adapter à nos clients en fonction de leurs besoins et leur offrir le bon service au bon moment ! C'est en capitalisant sur notre maillage territorial et en s'appuyant sur l'ensemble de nos offres de livraison que nous parviendrons à répondre au mieux aux besoins des clients et à atteindre notre ambition de devenir le leader du e-commerce alimentaire.», déclare Marie Cheval, Directrice Exécutive Clients, Services et Transformation Digitale de Carrefour.