Carrefour : accélère sur le digital avec le déploiement en magasin de « Carrefour Pay » sa solution de paiement mobile

• Une solution de paiement mobile propriétaire, déjà disponible sur Android, qui associe paiement, programme de fidélité et couponing. Accessible dans 3 000 magasins Carrefour en France, et au-delà dans toutes les enseignes acceptant le paiement sans contact à travers le monde.

• Carrefour Pay répond aux exigences de consommateurs toujours plus connectés et constitue une avancée majeure pour le Groupe dans le déploiement de son univers omnicanal de référence, au service des clients.

Une offre de paiement mobile pour une expérience shopping enrichie

Après Apple Pay lancé en France dès juin 2016, Carrefour continue de démocratiser les moyens de paiement mobile dans ses magasins avec « Carrefour Pay ». Carrefour Pay permet de payer en un seul geste, sans limite de montant, sur l'ensemble des terminaux équipés de la technologie sans contact NFC. Déjà disponible pour les clients détenteurs de la carte PASS Mastercard ou de la carte C-Zam, dans 3 000 magasins Carrefour en France et dans toutes les enseignes acceptant le paiement sans contact NFC. Elle s'élargira courant 2018 à l'ensemble des cartes bancaires ainsi qu'aux sites de e-commerce de Carrefour en France.

Accessible depuis l'application mobile Carrefour&Moi, Carrefour Pay intègre également la carte de fidélité et le service de couponing, elle permet de gérer facilement le programme de fidélité et les offres de réduction des clients.

Un service innovant, sécurisé et simple à utiliser

Ce service a été conçu pour un usage ludique et intuitif qui réduit le temps en caisse et améliore l'expérience d'achat des clients, toujours plus connectés. Pour utiliser Carrefour Pay, c'est très simple. Il suffit de :

- Posséder un téléphone Android équipé du NFC et télécharger l'application gratuite « Carrefour&Moi » le Google Play store.

- Dans la rubrique « Payer avec mon mobile », mettre en contact sa carte bancaire avec son téléphone mobile pour lire les informations de la carte et confirmer son action en entrant le code de sécurité reçu par sms

- A chaque passage en caisse, déverrouiller le téléphone, puis le poser sur le terminal de paiement pour payer et profiter des avantages fidélité et des coupons de réduction dans l'univers Carrefour.

Mastercard, partenaire privilégié de Carrefour Pay, accompagne la transformation digitale de ses solutions de paiement afin de rendre l'expérience d'achat des consommateurs la plus fluide et sécurisée possible. Mastercard permet ainsi la digitalisation des Cartes PASS et C-Zam afin de payer depuis son téléphone mobile en toute sécurité dans les enseignes dotées de la technologie sans contact et dans le monde entier. Chaque paiement avec Carrefour Pay est sécurisé grâce à la solution de digitalisation MDES de Mastercard - aucune donnée de la carte de paiement n'est stockée sur le téléphone - et le paiement est authentifié par la composition d'un code ou l'utilisation de l'empreinte digitale.