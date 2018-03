Carrefour : acquisition dans la foodtech

15/03/2018 | 18:21

Carrefour a annoncé ce jeudi après Bourse avoir acquis une participation majoritaire dans la start-up Quitoque, leader des paniers-repas livrés à domicile et l'un des pionniers français de la foodtech.



Créé en 2014, Quitoque propose chaque semaine selon un système d'abonnements des recettes variées et équilibrées à préparer chez soi avec des produits locaux, bio et de saison.



La société, qui compte 60 employés et privilégie l'origine France, a livré l'an passé près de 3 millions de repas dans toute la France.



A l'issue de l'opération, effective ce jour, Quitoque restera dirigée par ses co-fondateurs qui poursuivront le développement de la société aux côtés de Carrefour.



Cette prise de participation permet au géant français de la distribution d'étendre son offre en e-commerce alimentaire. Elle s'inscrit pleinement dans l'ambition de Carrefour de construire un modèle omnicanal de référence et de devenir le leader mondial de la transition alimentaire pour tous.





