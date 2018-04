Carrefour : coopération à l'achat avec Système U

25/04/2018 | 08:21

Carrefour annonce être en négociations exclusives avec Système U, afin de conclure une coopération de cinq années qui portera sur la négociation à l'achat des plus grandes marques nationales et internationales.



Cette coopération à l'achat des deux distributeurs s'accompagnera d'engagements renforcés en faveur des producteurs agricoles autour des prix et des volumes pour procurer aux exploitants, dans la durée, une juste rémunération.



Le périmètre de cet accord, destiné à renforcer la compétitivité des deux enseignes, aura vocation à s'étendre, notamment aux achats non marchands. Cette coopération est conçue pour débuter à l'automne en vue des négociations 2019.



