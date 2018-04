Carrefour : début d'année poussif

11/04/2018 | 18:59

Publié ce mercredi après séance, le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2018 de Carrefour s'est établi à 20,78 milliards d'euros, en croissance de 0,4% à magasins comparables et de 2,6% à changes constants par rapport à la même période l'an passé.



Le géant français de la distribution a indiqué avoir pâti de marchés globalement moins porteurs en Europe, notamment en raison de conditions météorologiques défavorables, affectant plus particulièrement le non-alimentaire et le format hypermarché. Il a également eu à déplorer 'une déflation alimentaire toujours marquée au Brésil' et 'une pression concurrentielle qui demeure importante sur (ses) principaux marchés'.



Les ventes sur le marché domestique ont reculé de 0,1% à magasins comparables à 9,49 milliards d'euros, mais ressortent en hausse de 0,9% à devises constantes. La contribution de l'international a de son côté atteint 11,29 milliards d'euros, soit une augmentation de 0,7% et de 4% à changes constants, dont 5,54 milliards en Europe (-0,8%, mais +2,8% à changes constants), 3,98 milliards en Amérique latine (+4,5% et +9,1% à devises constantes) et environ 1,78 milliard en Asie (-10,9% et -4,5% à changes constants).



En termes de perspectives annuelles, Carrefour confirme ses projections de fin février, à savoir que les résultats resteront sensibles à l'évolution des taux de change, en particulier le real brésilien ; et que, compte tenu des niveaux d'investissements engagés au cours des dernières années ,une poursuite de l'augmentation de ses amortissements est à prévoir. L'objectif de Capex pour 2018 est par ailleurs toujours de 2 milliards d'euros (hors Cargo).



Enfin, le distributeur a souligné une 'solide dynamique' de mise en oeuvre du plan 'Carrefour 2022' au cours du premier trimestre, avec notamment une implémentation du plan de transformation opérationnelle, le déploiement de l'offre omnicanale, une extension rapide de la livraison à domicile en France, l'ouverture de nouveaux 'Drives' et de premières réalisations concrètes au service de la transition alimentaire pour tous.





