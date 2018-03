22/03/2018 | 10:49

Carrefour développe les moyens de paiement mobile dans ses magasins avec ' Carrefour Pay '. Carrefour Pay permet de payer en un seul geste, sans limite de montant, sur l'ensemble des terminaux équipés de la technologie sans contact NFC.

Ce moyen de paiement est disponible pour les clients détenteurs de la carte PASS Mastercard ou de la carte C-Zam, dans 3 000 magasins Carrefour en France et dans toutes les enseignes acceptant le paiement sans contact NFC.

Elle s'élargira courant 2018 à l'ensemble des cartes bancaires ainsi qu'aux sites de e-commerce de Carrefour en France.

Carrefour Pay intègre également la carte de fidélité et le service de couponing, elle permet de gérer facilement le programme de fidélité et les offres de réduction des clients.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.