Carrefour : et Système U négocient un partenariat pour 5 ans dans le domaine des achats

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution Carrefour (CA.FR) a annoncé mercredi négocier avec le groupement coopératif de distributeurs Système U un partenariat dans les achats pour une durée de cinq ans, afin de prendre des engagements renforcés en faveur des producteurs agricoles.

"En consolidant les liens historiques qu'elles ont construits avec le monde agricole, les deux enseignes souhaitent proposer aux filières agricoles un partenariat de référence. Celui-ci sera construit autour des prix et des volumes pour procurer aux exploitants, dans la durée, une juste rémunération", indique un communiqué commun de Carrefour et Système U.

Les deux enseignes visent à conclurent cet accord pour une période de cinq années, débutant à l'automne en vue des négociations 2019. Le périmètre de cet accord, destiné à renforcer la compétitivité des deux enseignes, aura vocation à s'étendre, notamment aux achats non marchands, ont précisé les deux parties.

Carrefour et Système U s'engagent "à conclure un accord stable et responsable dont le but est de favoriser une répartition équitable de la valeur, de l'amont à l'aval".

