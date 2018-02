Carrefour : hausse de 7,2% du CA de la filiale brésilienne

28/02/2018 | 10:01

Carrefour a fait savoir ce mercredi matin que sa filiale Grupo Carrefour Brasil a dégagé un chiffre d'affaires de 49,65 milliards de reais l'an passé, soit une croissance de 7,2% et de 3% en LFL comparativement à 2016.



Sur le seul dernier trimestre, les revenus du groupe ont atteint 13,63 milliards de reais, en hausse de 4,4% et de 1,4% en données organiques par rapport aux 3 derniers mois du précédent exercice.



Dans le détail, Atacadão a généré 9,3 milliards de reais de chiffre d'affaires sur la période, en progression de 7% et de 2,2% sur une base organique. La branche 'Carrefour Retail' a quant à elle vu ses ventes croître de 1,8% hors pétrole à 4,3 milliards de reais (stable en organique).





