Carrefour lance Xperiences : sa plateforme de data intelligence dédiée à la consommation alimentaire

La nouvelle plateforme de data intelligence Xperiences de Carrefour permet de connecter ses connaissances clients avec celles d'autres acteurs Français afin d'enrichir leur expérience. Première concrétisation, Xperiences officialise le lancement de « Foodlab », offre programmatique data et média exclusive en partenariat avec les pure players Tradelab, Marmiton et 750g. Xperiences s'inscrit dans la volonté du groupe de devenir un acteur omnicanal de référence, comme l'a annoncé Alexandre Bompard dans le cadre du plan Carrefour 2022.

Véritable innovation technologique et marketing, Foodlab (food-lab.fr) est une offre d'activation programmatique (offre data et média), destinée à dépasser la rupture entre les univers digitaux et physiques pour les marques alimentaires, en optimisant le ciblage, la diffusion et la mesure d'impact des campagnes digitales.

Avec l'émergence de la publicité en ligne, les annonceurs sont en effet confrontés à de nouveaux défis : cibler la bonne audience, lui adresser des messages efficaces et mesurer l'impact réel sur les ventes omnicanales.

C'est pour répondre à ces nouvelles problématiques que Carrefour, leader de la distribution alimentaire en France, s'associe à 750g et Marmiton, médias culinaires leaders en France, ainsi qu'à Tradelab, 1er acteur indépendant du programmatique, pour développer l'offre d'activation média Foodlab. Cette structure inédite est destinée à créer de nouvelles expériences d'achats pour les marques de l'industrie agroalimentaire, tout en augmentant leurs parts de marché.

La valeur ajoutée de la plateforme repose sur l'analyse intelligente de l'ensemble des données collectées par Carrefour, soit plus de 150 millions de transactions mensuelles en magasins au travers de plus de 14 millions de clients encartés ; associées à celles des éditeurs Marmiton et 750g, qui génèrent chaque mois 15,9 millions de visiteurs uniques cumulés*, soit l'immense majorité des audiences culinaires en France. Grâce à la couverture apportée par ces trois marques, Foodlab permet de déterminer les meilleurs ciblages et scénarisations à opérer sur les campagnes digitales afin d'améliorer leur efficacité et ainsi augmenter leurs ventes en magasins.

Marie Cheval, Directrice Exécutive, Clients Services et Transformation Digitale : «Avec Foodlab, Carrefour s'associe aux sites culinaires leaders pour proposer une offre data permettant aux marques alimentaires de mieux comprendre leurs clients. Cette première offre d'Xperiences s'inscrit dans notre projet de créer un univers omnicanal de référence, au bénéfice des consommateurs. »