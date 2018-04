Carrefour : ouvre ses 6 premiers drives piéton

16/04/2018 | 15:21

Carrefour annonce l'accélération du déploiement de son offre de e-commerce alimentaire à Paris et ouvre ses 6 premiers drives piéton.



Après Lyon et Saint Etienne le 9 avril, l'enseigne lance 6 points de retraits à Paris ce jour (dans les 11ème, 14ème, 15ème, 17ème et 20ème arrondissements). Une fois la commande réglée en ligne, le client vient retirer dès le lendemain ses courses à pied dans son magasin de quartier.

185 nouveaux Drive seront déployés sur le territoire d'ici fin 2018 (dont 15 drive piéton).



Pour préparer les commandes retirées au drive piéton, Carrefour dispose d'une plateforme de préparation de commande à Aulnay-sous-Bois (Seine Saint Denis).



' C'est en capitalisant sur notre maillage territorial et en s'appuyant sur l'ensemble de nos offres de livraison que nous parviendrons à répondre au mieux aux besoins des clients et à atteindre notre ambition de devenir le leader du e-commerce alimentaire.', déclare Marie Cheval, directrice Exécutive Clients, Services et Transformation Digitale de Carrefour.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.