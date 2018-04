Carrefour pénalisé au 1er trimestre par le real brésilien et l'Asie

Paris (awp/afp) - Carrefour a annoncé mercredi avoir réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires en baisse de 2,4% à 20,776 milliards d'euros, pénalisé par des effets de change défavorables, des marchés globalement moins porteurs et une forte pression concurrentielle.

"Après prise en compte d'un effet de change défavorable de -5%, principalement dû à la dépréciation du real brésilien", le chiffre d'affaires à changes courants diminue de 2,4%, précise un communiqué de Carrefour.

A taux de changes constants, les ventes du groupe de distribution français affichent en revanche une progression de 2,6%.

Le chiffre d'affaires trimestriel est légèrement inférieur au consensus des analystes de Factset et Bloomberg qui tablaient sur des ventes comprises entre 20,828 et 20,847 milliards d'euros.

En données comparables, c'est-à-dire hors ventes d'essence et effets calendaires, la variation du chiffre d'affaires au premier trimestre s'élève à +0,4%, "impactée par des dynamiques de marché moins favorables en Europe, la poursuite de la déflation alimentaire au Brésil, une forte pression concurrentielle sur les principaux marchés du groupe, mais aussi par des perturbations opérationnelles en France et en Belgique", souligne le communiqué.

C'est la France qui tire vers le haut le chiffre d'affaires (+0,9%), "dans un marché (pourtant) moins porteur qu'au quatrième trimestre et dans un environnement concurrentiel toujours très disputé", précise Carrefour.

Ainsi, "les supermarchés et la proximité affichent une bonne dynamique et voient leur chiffre d'affaires progresser en comparable. De leur côté, les ventes des hypermarchés ont été affectées par des conditions météorologiques défavorables et par des perturbations opérationnelles".

En Europe, les résultats du groupe sont contrastés, même si les ventes progressent globalement de 2,9% à taux de changes courants.

C'est en Amérique latine, pénalisée par une déflation alimentaire toujours marquée au Brésil, et en Asie, où le commerce en ligne prend un poids de plus en plus grandissant en Chine, que les résultats sont les plus décevants, avec un chiffre d'affaires en baisse respectivement de 11,9% et 10,9%.

Alexandre Bompard, le PDG du groupe, a lancé le 23 janvier dernier un grand plan de relance et de transformation, intitulé "Carrefour 2022".

afp/al