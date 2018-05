Carrefour Pologne a organisé le 24 avril, au Centre Smak Kariery, une conférence pour présenter sa stratégie de Transition Alimentaire. L'événement s'est accompagné de la signature de premiers « contrats fermiers » avec 7 agriculteurs, une nouveauté dans l'histoire du réseau. La rencontre était dédiée aux représentants d'institutions, organisations et écoles liées à l'agriculture, à l'alimentation et à l'écologie, ainsi qu'aux médias.

Robert Noceń, Secrétaire Général de Carrefour Pologne, a présenté le concept de Transition Alimentaire et les projets associés dans lesquels Carrefour est engagé. L'objectif de la stratégie de Transition Alimentaire est de garantir aux clients le plus grand confort de consommation, en leur offrant un accès permanent à des produits alimentaires de qualité et à des prix abordables. Afin d'atteindre cet objectif, Carrefour mène plusieurs actions, telles que : l'implémentation d'un plan d'agriculture écologique en Pologne dès 2018, la démocratisation de l'alimentation bio, la promotion de produits locaux et régionaux, le soutien apporté sur le long terme aux agriculteurs lors du processus de transition vers l'agriculture écologique et la mobilisation de la Fondation Carrefour pour le financement de ce type de projets.

Les « contrats fermiers » sont une nouvelle forme de coopération avec les agriculteurs. Cette forme de coopération permet à Carrefour de garantir des livraisons constantes de produits issus de producteurs vérifiés et d'assurer au client un accès à une offre de fruits et légumes de haute qualité, à l'aspect, au calibre et au goût comparables.

Pour le producteur, cette coopération stable lui garantit un écoulement de sa production qu'il peut dès lors planifier.